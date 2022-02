Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Fahrzeug aus Garage geschoben.

Lippe (ots)

Im Regelweg in Schieder verschafften sich Einbrecher zwischen Samstagabend und Montagmorgen (29.-31.01.2022) auf unbekannte Weise Zugang zu einer verschlossenen Garage, in der ein PKW abgestellt war. Diesen schoben die Unbekannten aus der Garage und stellten ihn etwa 100 Meter weiter wieder im Regelweg ab, bevor sie sich ohne Beute aus dem Staub machten. Zeuginnen oder Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen zur Tat bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell