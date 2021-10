Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsgefährdung durch Moped - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Freitag (15.10.2021) gegen 12:45 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte in der Straße des Friedens ein Leichtkraftrad der Marke Simson zu kontrollieren. Als der Fahrzeugführer dies erkannte, flüchtete er durch die Beethovenstraße und Mozartstraße über eine Fußgängerbrücke in den Hofwiesenpark. Dabei verhielt er sich rücksichtslos gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern und Fußgängern. Auch am Einsatzfahrzeug verursachte er leichten Sachschaden.

Beim Fahrzeug handelte es sich um eine Simson S51 mit blau lackiertem Tank. Der Fahrer trug einen auffälligen neongelben Endurohelm und hatte eine kräftige Statur sowie mitteleuropäisch wirkende helle Haut.

Die Polizei Gera hat Ermittlungen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Zeugen, welche durch den unbekannten Tatverdächtigen gefährdet wurden oder Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera, Tel. 0365 829-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell