Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werbeplakat entwendet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Donnerstag (14.10.2021), gegen 22:10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Werbeplakat, das an einem Geländer in der Schopperstraße angebracht war. Hinweise zu den Unbekannten, bei denen es sich um zwei Jugendliche handeln soll, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

