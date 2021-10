Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Supermarkt scheiterte

Gera (ots)

Gewaltsam versuchten unbekannte Täter in das Innere eines Supermarktes in der Straße Hinter dem Südbahnhof zu gelangen, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben. Die Tatzeit lässt sich hierbei auf den Zeitraum vom 13.10.2021 - 14.10.2021 eingrenzen. Die Geraer Polizei (Tel. 0365/829-0) ermittelt zum Tatgeschehen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. (KR)

