Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Paderborn, Südring in Höhe der Kreuzung Pohlweg (ots)

(AM)Am frühen Samstagmorgen ereignete sich um 04:50 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Südring/Pohlweg. Der Polizei war ein verunfallter BMW vor einer Laterne gemeldet worden. Als die Polizei an der Unfallörtlichkeit eintraf, fanden die Polzeibeamten den verunfallten BMW verlassen vor. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 20jähriger Mann im Verdacht steht, dass dieser mit dem BMW den Pohlweg aus Richtung UNI-Parkplatz befahren hat und an der Kreuzung mit dem Südring nach links in Richtung Querweg abgebogen ist. Beim Abbiegevorgang geriet der BMW zu weit nach rechts und kollidierte frontal mit dem Ampelmast. Der Fahrer entfernte sich zu Fuß daraufhin von der Unfallstelle. Der Verdächtige wurde im Nahbereich der Unfallörtlichkeit angetroffen . Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und war leicht verletzt. Er wurde mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der BMW wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Am PKW und dem Ampelmast entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 EUR.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell