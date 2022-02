Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kontrolle mit Folgen

Offenburg (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg wurde am frühen Donnerstagmorgen einem 23-jährigen VW-Lenker zum Verhängnis. Der junge Mann wurde gegen 2.20 Uhr in der Ortenberger Straße genauer unter die Lupe genommen. Hierbei stellten die Ermittler nicht nur fest, dass der Verkehrsteilnehmer ohne Fahrerlaubnis am Steuer des Golfes gesessen hatte. Entsprechende Tests deuteten zusätzlich darauf hin, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben dürfte. Dem 23-Jährigen steht nun allerlei Ungemach ins Haus.

/ya

