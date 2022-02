Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

Kehl (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung führte am Mittwochabend zu einer Kollision im Kreuzungsbereich der Luisenstraße und der Kanzmattstraße. Ein 22-Jähriger befuhr hierbei mit seinem Skoda gegen 21:20 Uhr die Luisenstraße. An der Kreuzung zur Kanzmattstraße missachtete er vermutlich die Vorfahrt eines herannahenden 21-jährigen VW-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der Aufprall und die damit verbundene Drehung des VW hatten zur Folge, dass auch ein drittes, am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug der Marke Daimler-Benz touchiert und beschädigt wurde. Eine 51-jährige Fahrzeuginsassin des VW musste aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht werden. Zwei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15.500 Euro.

/bk

