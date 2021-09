Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug: 17 Rechnungen im Briefkasten

Kaiserslautern (ots)

17 Briefe hat eine 36-Jährige aus ihrem Briefkasten gefischt. Sie wurden bereits am vergangenen Freitag alle auf einmal zugestellt. Bei jedem der Briefe handelte es sich um die Rechnung eines Hörbuchanbieters im Internet. Alle weisen einen Betrag von knapp zehn Euro aus. Weil die 36-Jährigen die berechneten Leistungen jedoch nicht in Anspruch genommen hatte, zahlte sie nicht. Sie witterte Betrug und wandte sich an die Polizei. Möglicherweise wurde ihr Kundenkonto von Unbekannten gekapert. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. |erf

