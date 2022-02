Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Auseinandersetzung

Kehl (ots)

Zu einem Streit zwischen mehreren überwiegend Heranwachsenden kam es am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr in der Jahnstraße. Hierbei soll es auch zur Verwendung von Pfefferspray gekommen sein. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen zu der Ursache des Streites und des genauen Ablaufes der Auseinandersetzung aufgenommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei in Kehl unter der Rufnummer 07851 893-200, entgegen. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell