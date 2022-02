Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ermittlungen aufgenommen

Bühl (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwochvormittag bei der K3764 auf Höhe des "Friedenskreuzes" haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 11.30 Uhr zwischen zwei 24 und 28 Jahre alten Männern zu einem Streit gekommen sein, in dessen Zuge sich ein gegenseitiger Schlagabtausch zugetragen haben soll. Ob es im Vorfeld des Disputs auch zu einer Belästigung einer ebenfalls anwesenden 13-Jährigen gekommen und dies möglicherweise der Auslöser des Vorfalls war, wird geprüft. Das junge Mädchen wurde im Rahmen der weiteren Maßnahmen an Mitarbeiter ihres Wohnheimes überstellt.

