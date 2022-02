Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruchserie in Kindergärten

Rastatt (ots)

Ungebetenen Besuch bekamen von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 7:30 Uhr, insgesamt vier Kindergärten in Rastatt. In der Badstraße, Am Hasenwäldchen, in der Franz-Philipp-Straße und in der Sandweierer Straße gelangte die Täterschaft jeweils durch Aufhebeln von Türen oder Fenstern in die Einrichtungen und suchten dort augenscheinlich gezielt nach Bargeld. Während die Beute lediglich einige, wenige Euro betrug, geht der angerichtete Sachschaden in die Tausende. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer, 07222 761-0.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell