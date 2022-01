Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verlaufsbericht zu Versammlungsgeschehen in Wildeshausen, Hude, Ganderkesee, Bookholzberg, Ahlhorn und Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 24. Januar 2022, fanden im Landkreis Oldenburg zum wiederholten Male Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie statt.

In dem Zeitraum von 18:00 bis 19:20 Uhr versammelten sich etwa 50 Personen zu einer angemeldeten Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz in Hude, um die geltenden Corona-Regelungen zu befürworten. Darüber hinaus versammelten sich ab 17:30 Uhr bis 19:20 Uhr unangemeldet insgesamt 25 Personen, welche gegen die geltenden Corona-Regelungen demonstrierten und sich im weiteren Verlauf in zwei Gruppierungen durch den Ortskern fortbewegten. Es konnten keine Verstöße festgestellt werden.

In Ganderkesee fanden sich ab 17:30 Uhr rund 60 Personen zu einer angemeldeten Versammlung der Partei Die Linke am Rathaus zusammen. Des Weiteren konnten im Ortskern sowie in Bookholzberg jeweils insgesamt zehn Personen in Kleinstgruppen festgestellt werden, die sich gegen die Corona-Regelungen aussprachen. Gegen 19:25 Uhr waren in Ganderkesee keine Personen mehr anzutreffen. Auch die angemeldete Versammlung war zu dem Zeitpunkt beendet.

Von 18:00 bis 19:20 Uhr konnten auch in Wildeshausen auf dem Marktplatz Kleinstgruppen festgestellt werden, die gegen die Corona-Regelungen demonstrierten. Insgesamt wurden etwa 25 Personen verzeichnet. Verstöße wurden nicht begangen.

In Ahlhorn versammelten sich darüber hinaus ab 18:00 Uhr zehn Fahrradfahrer auf der Wildeshauser Straße sowie in Wardenburg ab 18:30 Uhr rund 20 Personen im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße/Friedrichstraße, um sich gegen die Corona-Regelungen auszusprechen. Die Versammlungen waren gegen 19:20 Uhr beendet. Verstöße wurden nicht festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell