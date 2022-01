Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verlaufsbericht zu Versammlungsgeschehen in Nordenham und Brake

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 24. Januar 2022, fanden in Nordenham und Brake zum wiederholten Male Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie statt.

Gegen 17:30 Uhr versammelten sich rund 250 Personen zu einer angemeldeten Versammlung in Nordenham. Die Teilnehmenden, welche eine Menschenkette auf dem Marktplatz bildeten, befürworteten allesamt die geltenden Corona-Regelungen. Verstöße konnten keine festgestellt werden. Zwei Personen, welche die Versammlung störten, erhielten einen Platzverweis. Die Kundgebung war gegen 18:10 Uhr beendet.

Darüber hinaus konnten in dem Zeitraum von 18:00 bis 19:15 Uhr etwa 20 Personen in Kleinstgruppen im Nordenhamer Stadtgebiet sowie acht Menschen in Kleinensiel festgestellt werden, welche gegen die geltenden Corona-Regelungen demonstrierten. Auch in diesen Gruppierungen wurden keine Verstöße festgestellt.

Rund 20 Personen waren von 18:00 bis 18:50 Uhr darüber hinaus in Brake festzustellen. Die Versammlung, welche gegen die geltenden Corona-Regelungen demonstrierte, teilte sich in zwei Gruppen auf. Teilweise legten die Personen Kerzen vor dem Rathaus nieder. In Brake wurde gegen zwei Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen die Maskentragepflicht eingeleitet. Diese Personen wurden im Anschluss von der Versammlung ausgeschlossen.

