Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Einbrüche in Kleingartenanlage - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Mannheim-Neckarau (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 21.11.2021 und Samstag, 27.11.2021 brachen unbekannte Täter in eine Kleingartenparzelle im Stadtteil Neckarau ein. Die Einbrecher schlugen die Glasscheibe der Gartenhütte auf einer Parzelle in der Kleingartenanlage am Promenadenweg ein. Am Geräteschuppen brachen sie das Vorhängeschloss auf und entwendeten aus dem Schuppen mehrere Elektro-Gartengeräte mit den zugehörigen Akkus. Die Höhe des Schadens lässt sich bislang nicht beziffern.

Bei der Überprüfung der Kleingartenanlage konnten zumindest an zwei weiteren Parzellen Einbruchsspuren festgestellt werden.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell