Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Unachtsam abgebogen und Unfall verursacht

Mannheim-Schönau (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend im Stadtteil Schönau entstanden. Ein 20-jähriger Mann war gegen 20 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Lilienthalstraße übersah er eine 71-jährige Mercedes-SLK-Fahrerin, die ihm auf der Sonderburger Straße entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Die zwei Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell