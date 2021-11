Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Unter die Lupe genommen

Baden-Baden, Haueneberstein (ots)

Die Kontrolle eines Personenbeförderers am Mittwochabend in der Karlsruher Straße hat für den Mann und dessen Arbeitgeber nun unangenehme Konsequenzen. Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden stellten im Zuge einer behördlichen Nachschau kurz nach 21 Uhr fest, dass der Chauffeur weder eine Genehmigung, noch eine Bescheinigung über das Beförderungsentgeld mit sich führte. Darüber hinaus war an dem Fahrzeug keine Unternehmensbezeichnung erkennbar. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wird der Stadt Baden-Baden vorgelegt.

