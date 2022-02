Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrrad gestohlen? Wer erkennt das Fahrrad?

Offenburg (ots)

Am späten Dienstagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Zentralen Omnibusbahnhof einen 54-jährigen Mann. Der Mittfünfziger geriet gegen 23:45 Uhr deshalb ins Visier der Polizisten, weil er in einem von ihm mitgeführten Einkaufswagen ein silbernes Damenrad des Marke AluBIKE OMNI 700-7 transportierte, welches mit einem Schloss gesichert war. Einen Besitznachweis für das Velo konnte er nicht erbringen und er machte auch zur Herkunft des Fahrrades keine Angaben. Das Damenrad wurde daraufhin durch die Beamten der Bundespolizei sichergestellt und an das zuständige Polizeirevier Offenburg übergeben. Von dort wird nun die weitere Sachbearbeitung übernommen. Wer das Fahrrad auf dem Bild wiedererkennt oder Hinweise zum rechtmäßigen Eigentümer geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung.

