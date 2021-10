Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verschließbares Fenster verhindert Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Ein Ehepaar aus Ludwigshafen befand sich für ca. eine Woche im Urlaub. Als beide am Samstagmittag in ihr Wohnhaus in Friesenheim zurückkehrten, bemerkten Sie, dass an einem Fenster des Anwesens gewaltsam manipuliert wurde. Lediglich aufgrund der Tatsache, dass das Fenster zusätzlich mittels eines Schlosses gesichert wurde, konnte ein Einsteigen des oder der Eindringlinge verhindert werden.

