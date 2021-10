Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Entwendeter PKW aus Kleingartenanlage - Zeugenaufruf!

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Ein 20-jähriger Ludwigshafener parkte seinen PKW, einen schwarzen 3er BMW, vorübergehend in seinem Kleingarten im Teichgartenweg in Friesenheim. Am Samstagmorgen stellte er dann fest, dass sein PKW gestohlen wurde. Der oder die Täter haben sich zuvor zum Stehlen des Fahrzeugs vermutlich gewaltsam Zutritt über ein Tor zum Kleingarten des Geschädigten verschafft.

Die Polizei bittet Sie, sofern Sie im Zeitraum vom 20.10.2021 bis zum 23.10.2021 zum Tathergang passende Beobachtungen in genannter Kleingartenanlage gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden (0621 963-2222)

