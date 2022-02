Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Ausnahmezustand

Ortenberg (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeipostens Gengenbach dürfte der psychische Ausnahmezustand einer Frau am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in der Offenburger Straße geführt haben. Die Autofahrerin soll nach einer behördliche Überprüfung an ihrer Wohnanschrift in einen Pkw gestiegen sein und in rücksichtloser Weise über die Offenburger Straße auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zugesteuert sein. Dort kollidierte sie im Zuge eines rasanten Kurvenmanövers mit einem geparkten Pkw und sorgte so für einen Gesamtschaden von rund 10.000 Euro, bevor sie durch die hinzugeeilten Ermittler vorläufig festgenommen werden konnte. Die Frau wurde in der Folge aufgrund ihres Verhaltens in eine Spezialklinik gebracht.



