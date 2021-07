Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Durch ein auf Kipp stehendes Fenster haben sich bislang unbekannte Täter am Dienstag, 20. Juli, zwischen 22.30 und 22.40 Uhr Zutritt zum Zimmer in einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße verschafft. Das Zimmer ist von der Straße einsehbar und war zum Tatzeitpunkt ungenutzt. Die Bewohnerin hielt sich in einem Nebenraum auf; die Tür zum besagten Zimmer war verschlossen. Als sie Geräusche hörte, sah sie nach und stellte zunächst nur das offenstehende Fenster fest. Erst als ihr Sohn nach Hause kam, bemerkte dieser, dass diverse elektronische Geräte samt Zubehör aus dem Zimmer entwendet wurden und die Täter durch das zuvor lediglich auf Kipp stehende Fenster eingedrungen sein mussten. Die Polizei Mönchengladbach rät: Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 gebeten. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell