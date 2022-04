Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Frau überweist Telefonbetrüger knapp 2.000 Euro (25.04.2022)

Konstanz (ots)

Erneut haben Telefonbetrüger mit der WhatsApp-Masche einen vierstelligen Geldbetrag ergaunert. Eine 60 Jahre alte Frau erhielt am Montagabend eine WhatsApp von einer unbekannten Nummer. Der Absender der Nachricht gab sich als Tochter der 60-Jährigen aus, deren Handy kaputtgegangen sei, weshalb sie jetzt ihr altes Mobiltelefon mit neuer Nummer nutzte. In der Folge täuschte die "falsche" Tochter eine Notlage vor und bat um Überweisung von knapp 2.000 Euro auf eine ebenfalls mitgeschickte Bankverbindung. In dem Glauben, ihrer echten Tochter in der Not zu helfen, überwies die Frau den geforderten Betrag in Echtzeit auf das angegebene Konto. Erst später fiel der 60-Jährigen auf, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen war. Wahrscheinlich ist der bezahlte Geldbetrag verloren.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Nummern besonders wachsam zu sein und immer zunächst über die bekannte Nummer mit dem angeblich auf Hilfe angewiesenen Familienmitglied direkt Kontakt aufzunehmen. Zudem sollte man sich am Telefon nie unter Druck setzen und zur Überweisung von Geld überreden lassen. Hinweise und Verhaltenstipps gibt es bei jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell