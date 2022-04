Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Radfahrer im Kreisverkehr (25.04.2022)

Singen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Montagnachmittag auf dem Kreisverkehr der Georg-Fischer-Straße und der Franz-Sigel-Straße gekommen. Ein 18-jähriger Mann fuhr mit einem Kia in den Kreisverkehr auf der Georg-Fischer-Straße. An der Ausfahrt auf die Franz-Sigel-Straße kollidierte der Kia-Fahrer mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten 55-jährigen Radfahrer. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 600 Euro.

