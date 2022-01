Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Aggressives Auftreten eines 25-Jährigen

Karlsruhe (ots)

Ein 25-Jähriger trat am Mittwochnachmittag aggressiv an der Straßenbahnhaltestelle Am Entenfang gegenüber dort Wartenden auf. Kurz vor 18.00 Uhr wurde die Polizei verständigt, da der Mann zwei dort Wartende zunächst verbal anging. Im weiteren Verlauf zerschlug er eine Glasflasche und führte mit dem abgebrochenen Flaschenhals Stichbewegungen in Richtung der Personen aus, ohne diese zu treffen. Im Anschluss ging er in Richtung Sophienstraße davon. Durch eine Zivilstreife konnte er kurz danach vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht werden. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Dieter Werner, Pressestelle

