Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 21

Schackendorf. Kleintransporter deutlich überladen - Weiterfahrt untersagt

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Freitag (09.04.2021) gegen 02:30 Uhr, meldeten Zeugen auf der BAB A 21 in Fahrtrichtung Kiel an der Anschlussstelle Bad Segeberg-Nord der Polizei einen Autofahrer in alkoholtypischer Fahrweise.

Der Betroffene lenkte einen Kleintransporter der Marke Opel Movano mit polnischen Kennzeichen und konnte von einer Streifenbesatzung am Rastplatz Schackendorf gestoppt werden.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der nicht alkoholisierte Transporterfahrer (zulässige Gesamtmasse 3,5 t) gewerblich unterwegs und das Fahrzeug mit Holztreppenelementen deutlich überladen war. Die Ladung sollte von Polen nach Dänemark verbracht werden.

Eine Überprüfung des Fahrzeuggewichts mittels Radlastmesser ergab eine tatsächliche Gesamtmasse von 5880 Kg, so dass der Transport um 2330 Kg (68 %) überladen war. Die Ladungssicherung war ebenfalls mangelhaft, da die Ladung komplett ungesichert auf der Ladefläche lag. Es ist anzunehmen, dass diese erhebliche Überladung auch für die unsichere Fahrweise ursächlich gewesen sein dürfte.

Der 50jährige Fahrer aus Polen konnte zudem keine Tätigkeitsnachweise im Sinne des Fahrpersonalrechts vorweisen. Dem Transport wurde bis zur Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustands die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer und die Speditionsfirma wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250 Euro vor Ort entrichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell