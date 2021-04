Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kayhude. Lkw-Fahrer/in flüchtet nach Kollision mit Linienbus - Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots)

Im Einmündungsbereich der Segeberger Straße (B 432) und der Oldesloer Straße (B 75) ist es am Donnerstag, 08.04.2021, um 18.01 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie den/die flüchtige/n Unfallverursacher/in sucht.

So befuhr zu dieser Zeit eine unbekannte Person mit einem Lkw des ALDI-Konzerns die Segeberger Straße in Richtung Norderstedt und bog bei Grünlicht der Ampelanlage nach links in die Oldesloer Straße ein. Bei diesem Fahrmanöver schwenkte der Auflieger des Lastzuges aus und kollidierte mit einem parallel fahrenden Gelenkbus rechts auf der Geradeausspur in Richtung Norderstedt. Der 55jährige Busfahrer war mit zehn Fahrgästen im Liniendienst von Bad Segeberg nach Hamburg-Ochsenzoll unterwegs. Zwei Scheiben gingen durch den Anprall zu Bruch, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04535 / 43 999 50 der Polizei Itzstedt mitzuteilen. Polizeiliche Ermittlungen bei der Logistikabteilung des Discounters sind angelaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell