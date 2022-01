Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Ettlingen -Leichtverletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Ettlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrradfahrerin kam es am Mittwochmorgen an einem Kreisverkehr in Ettlingen.

Offenbar hatte ein Pkw-Fahrer gegen 07:15 Uhr beim Einfahren in den Kreisel der Mörscher Straße und Hertzstraße die Radlerin übersehen und es kam zum Zusammenstoß.

Die 35-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt.

Cara Schmiady, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell