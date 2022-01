Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg-Rheinsheim - Leichtverletzter Radfahrer nach Unfall mit Pkw

In Philippsburg-Rheinsheim kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei fuhr gegen 12.55 Uhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf dem Mühlweg und wollte an der Einmündung mit der Oskar Frey-Straße nach rechts in diese einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der Oskar-Frey-Straße fahrenden, 88-jährigen Radfahrers, der von der Ortsmitte Rheinsheim in Fahrtrichtung Philippsburg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stützte der Pedelec-Fahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Der entstandene Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

