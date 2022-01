Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Hoher Sachschaden bei Unfall auf der Autobahn

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise keine Verletzten aber ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro waren bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 5 auf Höhe von Malsch in Fahrtrichtung Rastatt am Mittwochabend zu beklagen.

Gegen 21.30 Uhr überholte nach ersten Erkenntnissen wohl ein BMW auf dem rechten Fahrstreifen verbotswidrig einen Kleintransporter auf dem mittleren Fahrstreifen. Hierbei überschätzte der BMW-Fahrer offenbar die geringe Geschwindigkeit eines vor ihm auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw. Er musste während des Überholens nach links ziehen um eine Kollision mit dem Lkw zu vermeiden. Dadurch touchierte der BMW nach derzeitiger Spurenlage wohl den Kleintransporter auf dem mittleren Fahrstreifen. In der Folge drehte er sich, prallte in die Mittelleitplanke und kollidierte offenbar erneut mit dem Kleintransporter.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, sechs Elemente der Mittelleitplanke wurden beschädigt. Die Autobahn musste zur Beseitigung der Trümmer und wegen ausgelaufener Betriebsstoffe zunächst für ungefähr 15 Minuten voll und dann bis gegen 24 Uhr teilweise gesperrt werden. Die Autobahn musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.

