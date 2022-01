Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Karlsruhe (ots)

Unbekannte verschafften sich am Mittwochnachmittag Zutritt zu einer Wohnung in der Zähringerstraße in Karlsruhe.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Diebe zwischen 12:45 und 16:00 Uhr zunächst in ein Apartment im ersten Obergeschoss zu gelangen. Als dies jedoch misslang, hebelten sie die Tür zur Wohnung im zweiten Obergeschoss auf. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zur Spurensicherung wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Carsten Dosenbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell