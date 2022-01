Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Zeugen nach Unfallflucht mit leicht verletzter Fußgängerin gesucht

Karlsruhe - Am Dienstag, gegen 16.15 Uhr ereignete sich in Höhe der Erbprinzenstraße 15 ein Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Die Fußgängerin wollte die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von dem Radfahrer erfaßt. Beide Beteiligte stürzen zu Boden, wobei sich die Fußgängerin leicht verletzt. Ob der Radfahrer verletzt wurde, oder ob sein Fahrrad beschädigte wurde ist nicht bekannt, da der Radfahrer nach dem Unfall auf sein Fahrrad stieg und weiterfuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich Verkehrspolizei Karlsruhe unter Telefon 0721 / 944840 in Verbindung zusetzen.

