Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Groß Düngen (web) - Am späten Nachmittag, gegen 16:50 Uhr, befuhr die 17jährige Führerin (Gem. Diekholzen) eines Kleinkraftrades (Roller) die Hildesheimer Straße in Groß Düngen in Rtg. Hildesheim.

Im Verlauf einer Linkskurve kam sie mit ihrem Zweirad zu Fall, rutschte über den Asphalt und prallte mit dem Lkw eines entgegenkommenden 40jährigen aus Lamspringe zusammen.

Bei dem Unfall wurde die 17jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Am "Roller" entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Am Lkw entstand nur geringer Sachschaden. Der Schaden wird insgesamt auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es im abendlichen Berufsverkehr kurzfristig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die sich aber nach erfolgter Räumung der Unfallstelle schnell auflösten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell