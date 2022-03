Polizei Hagen

POL-HA: Kind auf der Steinhausstraße angefahren

Hagen (ots)

Am Freitag, 11.03.2022, kam es gegen 15:15 Uhr auf der Steinhausstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind angefahren wurde. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Citroen die Steinhausstraße in Richtung Posener Straße. In Höhe der Hausnummer 23 liefen unvermittelt spielende Kinder über die Straße. Obwohl er nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs war, konnte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zum Zusammenstoß mit einem 9-jährigen Jungen. Dieser wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

