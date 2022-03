Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter entwendet Bargeld aus Einfamilienhaus

Speyer (ots)

Ein offenstehendes Garagentor sowie eine unverschlossene Terrassentür nutzte bereits am Dienstag gegen 15:00 Uhr ein Unbekannter, um sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus Im Erlich zu verschaffen. Nachdem er ohne Gewalt anwenden zu müssen, in das Wohnhaus hineinspazierte, nahm der Unbekannte auf dem Tisch liegendes Bargeld an sich und verschwand. Wer hat am Dienstag, gegen 15:00 Uhr im Bereich Im Erlich eine verdächtige Person, vermutlich ca. 20 Jahre alt und mit einem bunten Pullover bekleidet gesehen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen. So schützen Sie sich vor Einbrechern -Schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab, auch wenn Sie nur kurz Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung verlassen -Achten Sie auch auf verschlossener Türen, wenn Sie zu Hause sind. -Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. -Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. -Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. -Damit Einbrecher erst gar nicht in die eigenen vier Wände eindringen können, sollten Mülltonnen, Gartenmöbel oder Leitern nicht in der Nähe von Fenstern und Balkonen stehen. -Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. -Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. -Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Weitere Informationen zum Einbruchschutz finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ oder bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

