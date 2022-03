Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung in Speyer

Speyer (ots)

Am Mittwoch von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizei Speyer mehrere Kontrollen im Stadtgebiet durch. Von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr wurde der Schulweg zur Woogbachschule sowie zur Salierschule im Mausbergweg überwacht. Hier kam es erfreulicherweise zu keinem verkehrsrechtlichen Verhalten der Verkehsteilnehmenden. Bei drei Kontrollstellen, die nacheinander im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr in der Bahnhofstraße, am Festplatz sowie in der Auestraße eingerichtet wurden, kam es zur Ahndung von13 Verstößen. Die Verkehrsteilnehmenden verstießen gegen die Gurtpflicht, nutzten ein Mobiltelefon während der Fahrt oder konnten ihren Führerschein oder die Warnwesten nicht vorzeigen. Auf dem Festplatz kam es in einem Fall zum Erlöschen der Betriebserlaubnis eines Opel, da dessen Heckscheinwerfer mit einer dunklen Folie überzogen waren. Den 75-jährigen Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde zudem der Güterverkehr in der Heinkelstraße überwacht. Bei 16 kontrollierten Fahrzeugen ergaben sich zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie zwei Verstöße gegen die Sozialvorschriften. Es mussten vier Mängelberichte ausgestellt und in zwei Fällen aufgrund Fahrzeugmängel die Weiterfahrt untersagt werden.

