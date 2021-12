Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn/Pinneberg/Schenefeld - Wohnungseinbrüche am Wochenende

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es in Elmshorn, Pinneberg und Schenefeld zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen.

In der Elmshorner Peterstraße zwischen Gärtnerstraße und Beselerstraße drangen Unbekannte am Heiligabend zwischen 12:30 und 21:00 Uhr über einen Balkon in eine Hochparterrewohnung und entwendeten ein Tablet.

Am 1. Weihnachtstag verschafften sich Einbrecher zwischen 18:15 und 18:33 Uhr wiederum über den Balkon Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Rosenhof in Pinneberg.

Ein Anwohner informierte die Polizei, als er eine dunkel gekleidete Person vom Balkon klettern sah, die sich in Richtung Bahnhof entfernte. Unter dem Balkon hatte sich eine zweite Person aufgehalten, die sich ebenfalls entfernte. Zum Stehlgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

In Schenefeld kam es zu drei Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen.

Im Wachtelweg brachen Unbekannte am 25.12.2021 zwischen 13:30 und 21:30 Uhr in ein Reihenhaus ein und durchsuchten die Räume. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Zwischen dem 25.12.2021, 11:00 Uhr und dem 26.12.2021, 08:30 Uhr kam es im Kreuzweg ebenfalls zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zum Stehlgut ist noch nichts bekannt.

In der Fritz-Lau-Straße blieb es am 26.12.2021, um 03:00 Uhr, beim Versuch. Bewohner hatten am frühen Morgen Geräusche gehört, aber erst am Tage Schäden an einer Tür festgestellt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell