Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher Ladendieb verletzt Polizistin

Hagen-Boele (ots)

Ein 16-jähriger Ladendieb hat am Donnerstagmittag (10.03.2022) eine Polizistin an der Hand verletzt. Der Jugendliche ist gegen 12.15 Uhr einer Mitarbeiterin einer Drogerie in der Kabeler Straße dabei aufgefallen, wie er sich eine Flasche Gin in den Hosenbund gesteckt hat. Noch vor Verlassen des Ladens hat die aufmerksame Zeugin den 16-Jährigen angesprochen und in das Büro der Drogerie gebeten. Da er keine Personaldokumente mit sich führte, sollte der Jugendliche durch eine alarmierte Polizeistreife mit zur Wache genommen werden. Im Streifenwagen zog der Schüler dann plötzlich sein Smartphone aus der Tasche und filmte eine Beamtin. Diese forderte ihn daraufhin auf, dies zu unterlassen. Da der 16-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, versuchte die Beamtin ihm das Smartphone aus der Hand zu nehmen. Dagegen wehrte sich der Jugendliche und dreht der Polizistin den Finger um. Diese verletzte sich leicht an der Hand. Der 16-Jährige wurde nach der Personalienfeststellung seinen Eltern übergeben. Er wurde wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung angezeigt. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell