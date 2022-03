Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen - Führerschein sichergestellt

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstagnachmittag (10.03.2022) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Ford die Schwerter Straße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich hinter dem Hagener ein 31-jähriger in Hagen lebender Mann mit seinem BMW. Dieser überholte den 49-Jährigen, scherte unmittelbar vor diesem wieder ein und machte plötzlich eine Vollbremsung. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Fordfahrer nach rechts aus. Dabei stieß er gegen einen geparkten Honda, hob kurz ab und streifte das Fahrzeug des 31-jährigen Unfallverursachers. Im Anschluss kam er eingekeilt zwischen einem weiteren geparkten Honda und dem BMW des 31-Jährigen zu stehen. Bei dem Unfall wurden der 49-Jährige und der 31-Jährige leicht verletzt. Ebenso die 16-jährige Beifahrerin des 49-Jährigen verletzte sich leicht. Was zu dem Verhalten des Unfallverursachers geführt hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach Angaben des 49-Jährigen hat ihm der Unfallverursacher kurz vor dem Unfall im Bereich des Kreisverkehrs an der Dortmunder Straße / Hengsteyer Straße die Vorfahrt genommen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro. Insgesamt drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02331 - 996 2066 zu melden. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell