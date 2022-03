Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Wehringhausen schwer verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 57-jähriger Motorrollerfahrer wurde am Donnerstagnachmittag (10.03.2022) bei einem Verkehrsunfall in Wehringhausen schwer verletzt. Der Hagener war, gegen 17.10 Uhr, mit seinem Roller auf der Lange Straße in Richtung Rehstraße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam eine 20-jährige Dortmunderin mit ihrem roten Opel aus der Gutenbergstraße und wollte ebenfalls nach rechts in die Lange Straße einbiegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste der Rollerfahrer stark ab. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

