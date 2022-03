Polizei Hagen

POL-HA: In Geschwindigkeitskontrolle geraten - 28-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte hielten am Mittwochmorgen (09.03.2022) in der Feithstraße einen 28-jährigen Autofahrer an und stellten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen 08.15 Uhr führten die Beamten Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei fiel ihnen der Iserlohner auf, der zu schnell unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle sagte der Mann, dass er seinen Führerschein verloren hätte und ihn deshalb nicht vorzeigen könne. Eine Überprüfung der Personalien des 28-Jährigen zeigte, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits im letzten Jahr entzogen wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Iserlohner ein. (sen)

