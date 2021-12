Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Polizist angefahren und geflüchtet.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (09.12.2021) fuhr ein 21-Jähriger auf einem Motorroller einen Polizeibeamten an, als dieser ihn anhalten wollte. Gegen 15:10 Uhr sah der Polizist in der Rhienstraße den Roller, der mit zwei Personen besetzt entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Der Beamte gab dem Fahrer Anhaltezeichen. Der stoppte jedoch nicht, sondern versuchte an dem Polizeibeamten vorbeizukommen und fuhr ihn dabei an. Alle drei stürzten. Der Rollerfahrer und sein Sozius flüchteten zu Fuß. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten den Unfall beobachtet und nahmen die Verfolgung auf. Die Zeugen konnten die beiden flüchtenden Männer in der Gerichtsstraße einholen und zum Unfallort zurückbringen.

Es handelte sich beim Fahrer um einen 21-jährigen, beim Sozius um einen 18-jährigen Lagenser. Der Motorroller war nicht zugelassen und wurde durch Polizeibeamte sichergestellt. Der 21-Jährige konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen und stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis. Beim 18-Jährigen stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher, um welche Substanz es sich handelt, ist noch unklar. Strafanzeigen gegen beide Männer wurden gefertigt.

Der angefahrene Polizeibeamte wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

