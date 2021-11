Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag kam es gegen 20:20 Uhr auf der K7 zwischen Hoher Weg und Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 22-jährige Unfallverursacher habe mit seinem Pkw die K7 aus Richtung Altrip kommend befahren. Hierbei verlor er im Kurvenbereich, mutmaßlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 75-jährigen Unfallgegners kam. Laut Zeugenangaben, seinen vor dem Pkw des 22-jährigen zwei weitere Pkw mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Die drei Fahrzeuge hätten zuvor auf der K7 mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit in gefährlicher Weise überholt. Ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet. Der Führerschein des 22-jährigen Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Die K7 wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 21.000EUR. Es wird um Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich der zwei weiteren unbekannten Pkw gebeten. Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621 963-2122) entgegengenommen.

