Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Straßenbahn. Der Lkw hatte Zeugenangaben zufolge das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet, als er von der Saarlandstraße nach links auf den Adlerdamm abbog. In Folge dessen rammte der Lkw beim Abbiegen die Straßenbahn, sodass deren Fahrerkabine entgleiste. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde für ca. 3 Stunden vollständig gesperrt.

