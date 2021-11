Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 66-Jähriger bei Unfall auf der L572 verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 25.11.2021, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger auf der L527 in Richtung Ruchheim. Zur gleichen Zeit fuhr ein 66-Jähriger auf der Straße "Am Römig". Er wollte, nachdem die Ampel auf grün schaltete, an der Kreuzung L 527 nach links in Richtung Oggersheim einbiegen. Da der 43-Jährige über die für ihn rote Ampel fuhr, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 66-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der gesamte Kreuzungsbereich war mit Glas überseht, so dass die Feuerwehr Maxdorf den Einsatz am Unfallort unterstützte und die Kreuzung säuberte. Das Auto des 66-Jährigen wurde abgeschleppt.

