Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rheingönheim - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend kam es in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer hatte die Hauptstraße in Rheingönheim in Richtung des Wöllner-Kreisel befahren, als ihm durch einen 24-jährigen Fahrzeugführer, der von der B44 kam, von rechts die Vorfahrt genommen wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Beifahrer des 49-jährigen Unfallbeteiligten wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.500 EUR. Der 24-jährige Unfallverursacher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell