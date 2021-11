Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Geldbeuteldiebstahl

Bad Bergzabern (ots)

Am 11.11.2021 zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr kaufte die Geschädigte in einem Supermarkt, in Bad Bergzabern, Im Weidfeld ein. Während des Einkaufs legte sie die Geldbörse in ihrer Tasche, im Einkaufswagen ab und kaufte ein. An der Kasse bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse. Wer die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmung im genannten Zeitraum gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell