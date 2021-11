Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Kleinerer Brandausbruch

Bad Bergzabern (ots)

Am 11.11.2021, gegen 11:20 Uhr wurde durch einen Anwohner in der Luitpoldstraße in Bad Bergzabern ein lauter Knall gemeldet. Danach habe er Flammen in einer Wohnung, des Mehrparteienhaus gesehen. Das ausgebrochene Feuer konnten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner gelöscht werden. Ursache des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt an einem Kühlschrank in der Wohnung. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt und das Gebäude ist weiterhin bewohnbar.

