Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Randalierer auf dem Sportplatz.

Lippe (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1.-2. Dezember 2021) vergangener Woche eine Holzhütte, die sich auf dem Sportplatz am Schulzentrum Lohfeld befindet. Die Täter rissen Dachrinnen und Fallrohre ab und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

