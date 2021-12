Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mögliche Giftköder ausgelegt.

Lippe (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch (8. Dezember 2021) ausgelegtes Hundefutter im Bereich des Parks zwischen der Wald- und der Asenburgstraße. In dem Park konnte Trockenfutter für Hunde aufgefunden werden. Ob das Futter tatsächlich mit Gift versetzt wurde, steht noch nicht fest. Bitte halten Sie ihre Vierbeiner in dem Gebiet an der Leine und achten Sie darauf, was sie in die Schnauze nehmen. Wenn Sie derartiges Futter finden, so fassen Sie es bitte nicht mit bloßen Händen an und verständigen Sie die Polizei. Hinweise darauf, wer das Hunde-Trockenfutter in dem Park ausgelegt hat, nimmt das Kriminalkommissariat unter 05222/98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell