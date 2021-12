Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Junger Mann schlägt zu - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Dienstagabend (7. Dezember 2021), gegen 22:20 Uhr, verließ ein 25-jähriger Mann aus Schlangen das Bürgerhaus an der Rosenstraße. Vor dem Eingang hielten sich mehrere Personen auf. Ein junger Mann aus der Gruppe ging auf den 25-Jährigen zu, drückte ihn zu Boden und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend liefen alle davon. Der Mann aus Schlangen trug leichte Verletzungen davon. Personen, die Angaben dazu machen können wer sich am Dienstagabend auf dem Gelände vor dem Bürgerhaus aufgehalten hat, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell